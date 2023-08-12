İran'dan Suriye'deki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suriye'nin Deyrizor ilinde Suriyeli askerleri taşıyan otobüse yönelik saldırıda 23 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Suriye halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Terör saldırısını şiddetle kınayan Sözcü Kenani, "Suriye'de son aylarda giderek tırmanan terör saldırıları, bu ülkede istikrarın oluşmasını ve tam güvenliğin sağlanmasını önlemek amacıyla teröristlere istihbarat, güvenlik ve lojistik desteğin sürdürülmesinden kaynaklanmaktadır"dedi.

Kenani ayrıca, "Suriye'de IŞİD ve diğer tekfirci teröristlerin eylemlerinin devam etmesine katkı sağlanması ve Siyonist Rejim'in bu ülkenin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları aynı amaçlar doğrultusunda yapılmaktadır.'' ifadesini kullandı.

