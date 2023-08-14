Şiraz terör saldırısıyla ilgili 4 gözaltı

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen hain terör saldırısında işbirliği yaptıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.'' dedi.

Hüccetülislam Musevi, olayın ardından türbeye ateş açan saldırganın hemen yakalandığını belirterek, ''Şu anda sorgu devam ediyor.'' ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Hüccetülislam Musevi, ''Maalesef dün akşam meydana gelen olayda yaralananlardan birinin sağlık durumu kritik.'' diye konuştu.

Şiraz'da terör saldırısı

İran'ın büyük kentlerinden Şiraz'da bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısında bir kişi şehit oldu, 8 kişi de yaralandı.