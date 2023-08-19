  1. Kültür
19 Ağu 2023 13:22

İran Süleymaniye Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı

İran Süleymaniye Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen Süleymaniye Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı.

İran, Ortadoğu’nun önde gelen turizm firmalarını bir araya getiren Süleymaniye Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı.

Fuarın açılışına İran Serbest Bölgeler Başkanı Hüccet Abdulmeleki'nin de katıldığı öğrenildi.

17-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek turizm fuarında İran'ın tarihi ve turistik yerleri ve serbest ticaret bölgelerinde sağlanan avantajlar tanıtılıyor.

Fuar, IKBY'de turizm sektörünü canlandırmayı ve farklı iş alanlarının doğmasına olanak sağlamayı hedefliyor.

İran, Irak ve IKBY'de sağlık turizminde ilk destinasyon olarak bilinmektedir.

İran Süleymaniye Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı

News Code 1911055

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler