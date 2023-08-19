İran Süleymaniye Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı

İran, Ortadoğu’nun önde gelen turizm firmalarını bir araya getiren Süleymaniye Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı.
Fuarın açılışına İran Serbest Bölgeler Başkanı Hüccet Abdulmeleki'nin de katıldığı öğrenildi.
17-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek turizm fuarında İran'ın tarihi ve turistik yerleri ve serbest ticaret bölgelerinde sağlanan avantajlar tanıtılıyor.
Fuar, IKBY'de turizm sektörünü canlandırmayı ve farklı iş alanlarının doğmasına olanak sağlamayı hedefliyor.
İran, Irak ve IKBY'de sağlık turizminde ilk destinasyon olarak bilinmektedir.
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