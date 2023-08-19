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19 Ağu 2023 13:03

İranlı taknik direktör İstanbul'da

İranlı taknik direktör İstanbul'da

İstanbul'da bulunan İran Milli Takım Teknik Direktörü Emir Kalenevi, Kayserispor Teknik Direktorü Çağdaş Atan ile bir araya geldi.

İran Milli Takım Teknik Direktörü Emir Kalenevi, İstanbul'da Kayserispor Teknik Direktorü Çağdaş Atan ile görüştü.

Bu görüşmede teknik adamlar İran ve Türkiye'de futbolun durumunu ve Türk takımlarında forma giyen Ali Kerimi ve Seyed Majid Hosseini'nin durumunu ele aldı.

Kalenevi'nin İstanbul'a gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atan, İranlı teknik direktöre Kayserispor takımının formasını hediye etti.

Kalenevi, Atan'ın daveti üzere dün akşam İstanbulspor-Kayserispor maçını özel konuk olarak izledi.

News Code 1911044

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