ABD'nin Washington eyaletinde orman yangını: 1 ölü

ABD’nin Kanada sınırında yer alan Washington eyaletindeki Spokane şehri yakınlarında geçtiğimiz cuma günü iki noktada çıkan orman yangınları devam ediyor.

Yetkililer, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, 8 bin 90 dönümlük alanın kül olduğunu ve çoğu ev olan 200 yapının yandığını ifade etti.

İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi devam ederken, bölgede yağmur beklendiği ve yangının kontrol altına alınmasının kolaylaşacağı aktarıldı.

Acil durum ilan edildi

Washington Valisi Jay Inslee, yangınlar nedeniyle acil durum ilan ederken, bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edilerek barınaklara yerleştirildi.

Washington Eyaleti Doğal Kaynaklar Departmanı, yangınların kuru otlar ve buğday tarlalarında başladığını açıkladı.

Görgü tanıkları ise, yangınların bir anda başladığını ve çok hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.