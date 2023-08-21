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21 Ağu 2023 17:58

Çok sayıda tarihi eser İran'a iade edilecek

Çok sayıda tarihi eser İran'a iade edilecek

20 binden fazla tarihi eserin Amerika Birleşik Devletleri'den (ABD) İran'a iade edileceği belirtildi.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Darabi tarafından hazırlanan rapora göre; 17 binden fazla tarihi eser Amerika Birleşik Devletleri'den (ABD) İran'a iade edilecek 

Bir sonraki aşamada da Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü'nde bulunan 3500 adet Ahameniş tableti İran'a iade edilecek.

Yaklaşık 30 bin Ahameniş tableti 1936 yılında Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’ne gönderilmişti.

Tabletlerin bir kısmı 1949, bir kısmı da 1972'da ülkeye iade edilmişti.

Ahamenişler İmparatorluğu dönemine ait 1783 tarihi tablet, 2019’da Tahran'a getirilmişti.

Ancak tarihi tabletlerden bazıları hala Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Müzesi'nde duruyor.

News Code 1911114

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