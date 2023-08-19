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19 Ağu 2023 10:56

Nasrullah İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Nasrullah İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Şuşteri Lübnan ve bölgenin son durumunu görüştü.

Al Ahed kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Şuşteri ve İran’ın Beyrut Büyükelçisi Müctaba Amani ile görüştü.

Görüşmede Lübnan ve bölgenin son durumu ele alındı.

News Code 1911052

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