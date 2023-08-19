Nasrullah İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Al Ahed kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Şuşteri ve İran’ın Beyrut Büyükelçisi Müctaba Amani ile görüştü.

Görüşmede Lübnan ve bölgenin son durumu ele alındı.