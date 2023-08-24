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24 Ağu 2023 16:23

Hakan Fidan'dan Irak'ta kritik temaslar

Hakan Fidan'dan Irak'ta kritik temaslar

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de (IKBY) temaslarını sürdürüyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Bakan Fidan, sonrasında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan ayrıca, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile başkent Bağdat’ta bir araya geldi.

Fidan daha sonra Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ile görüştü. Fidan, ardından Irak eski Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştükten sonra Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile bir araya geldi.

Son olarak Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Al Abbasi ile görüştü.

Kaynak: Milliyet

News Code 1911173

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