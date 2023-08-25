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25 Ağu 2023 16:35

Hakan Fidan, Zelenskiy ile görüştü

Hakan Fidan, Zelenskiy ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, 3 günlük Irak temaslarının ardından Ukrayna'ya geçti. Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Bu, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı göreviyle Ukrayna'ya ilk ziyareti oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Türkiye, iki ülke arasında ara buluculuk rolü ile öne çıktı.

Yürütülen diplomasi trafiği ile tahıl koridoru, esir değişimi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki nükleer gerilimin azaltılmasına büyük katkı sunuldu. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1911181

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