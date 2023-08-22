Siyonist İsrail'den Şam'a saldırı

Siyonist İsrail'in, Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, yerel saatle 23.05'te Şam'daki bazı askeri noktalar, Golan Tepeleri'ndeki işgal güçlerince füzelerle hedef alındı.

Kaynak, "Füze saldırısında bir asker yaralandı. Maddi zarar oluştu" ifadelerini kullandı.

Haberde, ''Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü.'' ifadeleri kullanıldı.

Siyonist İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail rejimi daha önce de Suriye'de birçok hava saldırısı düzenlemişti.