Ayetullah Hamanei'den "Erdebil Şehitler Kongresi"ne önemli mesaj

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin geçtiğimiz günlerde Erdebil eyaletinin 3 bin 400 şehidini anmak üzere düzenlenen kongrenin yetkilileri ile görüşmesinde beyanatı bu sabah kongrenin düzenlendiği salonda yayımlandı.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede şehitlerin yolunun muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, onların hayatlarının genç kuşaklara aktarılmasının önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei, ''Biz şehitlerle çağdaştık ve onların gösterdikleri özveri ve fedakarlığı ve dış güçlerin karşısındaki direnişini gördük, genç nesil bunları bizim kadar bilmiyor. Dolayısıyla bu konuda her bir akademisyen, aydın ve devlet yetkilileri kendi konumlarına göre elinden geleni yapmalıdır.'' dedi.

8 yıllık kutsal savunma (İran-Irak savaşı) döneminde, şehitlerin büyük mücadele verdiğini anlatan Ayetullah Hamanei, ''Düşman cephesinin ekonomik, siyasi ve güvenlik planlarıyla başa çıkmanın yolu, şehidlerin yolunu izlemek ve onların verdiği direniş, fedakarlık ve mücdele derslerini hayata geçirmekten geçer.'' ifadesini kullandı.

Erdebil'i İran tarihinde önemli yeri olan eyaletlerden biri olarak nitelendiren İslam Devrimi Lideri, Safevi döneminden bu yana Erdebil eyaletinin ülkede ulusal birliğin sağlanması ve Şii mezhebinin yayılması açısından büyük rolü olduğunu hatırlattı.

Ayetullah Hamanei ayrıca, Erdebil halkının her zaman İslami cihat konularında ön saflarda yer aldığını dile getirdi.

Erebil halkının 8 yllık kutsal savunma döneminde gösterdiği fedakarlıklara değinen İslam Devrimi Lideri, "Bu bölgede 3400'ün üzerinde şehidimiz, çok sayıda gazimiz ve şehit aileleri var; bu değerler korunmalıdır." diye konuştu.