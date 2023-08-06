Ayetullah Hamanei: Uluslarası sular bütün milletlere aittir

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filo komutanları, çalışanları ve aileleri bugün Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei’nin bu görüşmede 86. Filo çalışanlarına hitap ettiği konuşmasından satır başları şöyle:

- Uluslararası suların herkese ait olduğunu gösterdiniz. Başkalarının falan geminin falan boğazdan geçmesine izin vermiyoruz demeleri çok yanlıştır.

- Sizin yaptığınız misyon güvenlik açısından önlemiydi. Uzak bölgelerde, Pasifik ve Atlantik okyanuslarının ucundaki varlığınız ülkenin güvenliğine bir katkıydı. Denizin herkese ait olduğunu gösterdiniz. Uluslararası sular kimseye ait değil. Bu süper güçler (ABD) ellerinden gelse okyanusları da kendi adlarına tescil edecekler.

- Bugün Amerikalılar bölgemizde ve diğer bölgelerde petrol tankerlerine saldırmakta ve deniz kaçakçılığı çetelerine yardım etmektedir. Bu eylemler büyük bir suçtur ve uluslararası ve insancıl yasaların ihlalidir.

İlk kez dünya turuna çıkan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filo 19 Mayıs'ta Cask Limanı açıklarına ulaştı.

20 Eylül 2022 tarihinde dünya turuna çıkan 86. deniz filosu, 17 Mayıs’ta İran karasularına girmiştir.