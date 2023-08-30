Emir Abdullahiyan'dan Suriye'ye önemli ziyaret

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Şam'da Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, ''Üst düzey Suriyeli yetkililer ve meslektaşım Sayın Faysal Mikdad ile her zaman Şam veya Tahran'da verimli görüşmelerimiz oluyor.'' dedi.

Emir Abdullahiyan, ''Son günlerde Suudi Arabistan'a yaptığım ziyarette Suudi yetkililer Suriye konusunda olumlu açıklamalarda bulundu. Bugün bu konuyu ve iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Şam'a geldik.'' ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Temmuz ayında Tahran'a ziyarette bulunmuştu.