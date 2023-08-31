Emir Abdullahiyan, Beşar Esad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başkanlığında üsrt düzey bir heyet dün Suriye’nin başkenti Şam'a gitti. Emir Abdullahiyan, Şam temasları kapsamında bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Görüşmede Emir Abdullahiyani, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin sıcak selamlarını Beşar Esad'a ileterek, Suriye liderini Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti ve İran Cumhurbaşkanının bu davetini kendisine iletti.

Emir Abdullahiyan, Suriye ile İran arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Suriye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, ''İran İslam Cumhuriyeti, terörle mücadele konusunda Suriye'nin yanında duracak.'' dedi.

Suriye lideri Esad ise görüşmede, İran'ın BRICS grubuna resmi üyeliğini Tahran hükümeti ve İran halkına tebrik etti ve ''Bu, dünyanın değiştiğini ve savunduğumuz konuların doğru olduğunu gösteriyor.'' ifadesini kullandı.

Beşar Esad, İran ile Arap ülkeleri arasındaki sağlıklı ilişkinin bölgenin istikrar ve refahına katkı sağladığına dikkati çekti.