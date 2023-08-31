İran'dan Türkiye-Suriye normalleşme çabalarına destek

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Şam'ı ziyaret ederek Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmelerde bulundu. Emir Abdullahiyan ve Mikdad, ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, ''Bugün Sayın Mikdad ve Arnus ile ikili, bölgesel ve uluslararası konularda güzel görüşmeler yaptık. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Suriye Başbakanı başkanlığındaki İran-Suriye ortak komitesinin yakın zamanda Tahran’da toplantı yapması konusunda mutabakata vardık.'' dedi.

Siyonist Rejim'in son hava saldırısına tepki gösteren Emir Abdullahiyan, ''Sahte İsrail rejiminin Halep havaalanına ve Suriye'nin sivil bölgelerine yönelik vahşi saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bölgede Siyonist rejimin hiçbir saldırı ve suçu cevapsız kalmamıştır ve cevapsız kalmayacaktır.'' ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını eleştirerek, ''ABD askerlerine evlerine dönmelerini ve bu ülke yetkililerine bölgeyi bölge halkına bırakmalarını tavsiye ediyorum.'' dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

''Suriye'nin güvenliği ve bölgenin güvenliği bizim ciddi ve ortak kaygımızdır. Güvenli, istikrarlı ve gelişmiş bir bölgeye ulaşmak için Suriye liderliğine, ordusuna, hükümetine ve milletine güçlü desteğimizi sürdürüyoruz.''

Türkiye-Suriye normalleşmesi konusunda Emir Abdullahiyan, ''Suriye ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşlik ilişkilerinin hem ülkelerin hem de bölgenin çıkarına olduğuna inanıyoruz. Suriye ve Türkiye dahil ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıyı vurguluyoruz.

İran, Suriye, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarının son dörtlü toplantısında, Suriye ve Türkiye ortak sınırında güvenliğin sağlanması, iki ülkenin toprak bütünlüğüne ve ortak güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi yönünde yapıcı fikirler ortaya atıldı.

İran, Türkiye ile Suriye arasındaki yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve Suriye ile Türkiye arasındaki ortak sınırda barış ve güvenliğin tesisi için çabalarını sürdürecektir.'' açıklamalarında bulundu.

'ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor'

Faysal Mikdad ise, ABD ve Batı’nın, siyasi hedeflerine ulaşmak için teröre yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti.

Mikdad, ''Suriye ve İran’ın karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdik. Batı’nın iki ülkeye yönelik saldırgan politikasının devam etmesi dikkatimizi çekti. ABD ve Batı, siyasi hedeflere ulaşmak için başta terörizme yatırım olmak üzere eski ve yeni araçları kullanmaya devam ediyor.'' diye konuştu.