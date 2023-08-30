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30 Ağu 2023 19:06

Emir Abdullahiyan Şam’da temaslarına başladı

Emir Abdullahiyan Şam’da temaslarına başladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, akşam saatlerinde heyetiyle birlikte geldiği Şam'da temaslarına başladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Şam ziyareti başladı. Emir Abdullahiyan bugün ilk olarak Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Emir Abdullahiyan Şam temasları çerçevesinde Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile de bir araya geldi.

Bakan Emir Abdullahiyan, Şam Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Üst düzey Suriyeli yetkililer ve meslektaşım Sayın Faysal Mikdad ile her zaman Şam veya Tahran'da verimli görüşmelerimiz oluyor.'' dedi.

Emir Abdullahiyan, ''Son günlerde Suudi Arabistan'a yaptığım ziyarette Suudi yetkililer Suriye konusunda olumlu açıklamalarda bulundu. Bugün bu konuyu ve iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Şam'a geldik.'' ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Temmuz ayında Tahran'a ziyarette bulunmuştu.

News Code 1911306

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