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30 Ağu 2023 14:45

Emir Abdullahiyan Suriye'ye gitti

Emir Abdullahiyan Suriye'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Emir Abdullahiyan'ın Şam ziyareti öncesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

''Komşu ülkeler ve bölge yönlü politikanın güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmak amacıyla Şam'a gidiyorum.

Suriyeli üst düzey yetkililerle yapacağımız görüşmelerde son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağız.''

Suriye'de istikrar ve barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, ''İran, bu ülkenin ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının gerekliliğini vurguluyor.'' dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, Temmuz ayında Tahran'a ziyarette bulunmuştu.

News Code 1911298

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