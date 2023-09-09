Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi'den güvenlik operasyonu

Irak medyasına göre, Haşdi Şabi güçleri Bağdat'ın kuzeyindeki Al Tarmia bölgesinde terör örgütü IŞİD kalıntılarına karşı yeni bir operasyon başlattı.

Bu sabah icra edilen operasyonun ana hedefinin Al Tarmia bölgesinin terör unsurlarından temizlenmesi olduğu kaydedildi.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen IŞİD unsurları halen Bağdat, Salahaddin, Diyala, Kerkük, Ninova ve Enbar bölgelerinde bulunuyor.