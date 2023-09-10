ABD, Romanya’ya F-16 konuşlandıracak

Radio Romania International radyosunun haberinde, “Romanya Dışişleri Bakanı Luminița Odobescu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında, Romanya’da tespit edilen İHA enkazı vakası ele alındı. Hava savunma alanında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi de değerlendirildi ve bu bağlamda, NATO’nun hava sahasını koruma misyonuna destek amacıyla Romanya topraklarına ABD Hava Kuvvetleri’ne ait birkaç F-16 savaş uçağının konuşlandırılması anımsatıldı. Önceki gün ABD’nin Bükreş Büyükelçisi Catalin Kavalets ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tîlvăr da güçlendirmeyi konuştu” ifadesine yer verildi.

Daha önce Romanya Savunma Bakanı Angel Tîlvăr, ülke topraklarında İHA parçalarının tespit edildiğini bildirmişti. Öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus İHA’ların Romanya topraklarına düşerek patladığını iddia etmişti.

Kaynak: Sputnik