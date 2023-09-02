ABD'den Türkiye'ye F-16 mesajı

Stockholm'ü ziyaret ederek İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Michael McCaul, İskandinav ülkesine destek mesajı verirken Türkiye'yi hedef aldı.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı da olan McCaul, ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedarikinin, İsveç'in NATO'ya katılımına bağlı olduğunu savundu.

F-16 satışını İsveç'in üyeliğine bağladı

McCaul, "F-16'larımızı almak istiyorlar. Eğer onlara bu tür silah sistemleri satacaksak, NATO müttefikimiz gibi davranmalılar." dedi.

Amerikalı siyasetçi, "(İsveç'in NATO üyeliği) Katılımı kabul etmemeleri halinde kendilerini tehlikeye atacak pek çok şeyin olduğunun farkındalar." ifadesini kullandı.