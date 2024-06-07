Bakıri İstanbul'daki D-8 toplantısına katılacak

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İstanbul'da düzenlenecek olan D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın, 8 Haziran 2024'te İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere 8 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denilmişti.