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8 Haz 2024 10:11

Hizbullah’tan Siyonist askerlerin toplanma yerine topçu saldırı

Hizbullah’tan Siyonist askerlerin toplanma yerine topçu saldırı

Lübnan Hizbullahı, gerçekleştirdiği bir operasyonda, Siyonist rejim askerinin "Al-Rahab" askeri üssünündeki toplanma yerini hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah, bugün (Cumartesi) Al-Rahab üssündeki Siyonist rejim  askerlerinin toplanma yerini hedef aldı.

Lübnan İslami Direnişi de bu sabah yayınladığı bir bildiride, Al-Rahab üssündeki İsrail askerlerinin toplanma yerinin top mermileri ile hedef alındığını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı da, sabahın erken saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada Cuma gecesi işgal altındaki toprakların kuzeyinde yer alan "Muthlus el-Tahit" bölgesindeki Siyonist rejim ordusunun mevzisini hedef aldığını bildirdi.

Çevirmen: Leyla Farahani

News ID 1917518

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