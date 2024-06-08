Hizbullah’tan Siyonist askerlerin toplanma yerine topçu saldırı

Hizbullah, bugün (Cumartesi) Al-Rahab üssündeki Siyonist rejim askerlerinin toplanma yerini hedef aldı.

Lübnan İslami Direnişi de bu sabah yayınladığı bir bildiride, Al-Rahab üssündeki İsrail askerlerinin toplanma yerinin top mermileri ile hedef alındığını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı da, sabahın erken saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada Cuma gecesi işgal altındaki toprakların kuzeyinde yer alan "Muthlus el-Tahit" bölgesindeki Siyonist rejim ordusunun mevzisini hedef aldığını bildirdi.

Çevirmen: Leyla Farahani