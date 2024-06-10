Hizbullah, İsrail'e ait 7 askeri noktayı hedef aldı

Arap medyasına göre, Hizbullah Hareketi, Lübnan sınırında yer alan Siyonist askeri noktalara operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Cel el-Alem, Birket Rişe, Hunin, El-Abad, Zibdin, Ruveysat el-Alem ve Yara askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğu, düşman askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Hizbullah ile işgalci güçler arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.