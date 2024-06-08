Ensarullah lideri, İsrail rejiminin yeni katliamını kınadı

Yemen Ensarullah lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi, bugün yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Abdülmelik el-Husi, Suudi Arabistan'ın hac ibadeti ile ticaret yaptığını belirterek, ''Devasa petrol kaynaklarıyla yetinmeyen Suudi rejimi Allah'ın evi Kâbe ve hac ibadetini gelir kaynağı olarak görmeye devam ediyor.'' dedi.

Siyonist İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı kınayan Ensarullah lideri, ''Düşman İsrail kendisini Batı düşüncesinin bir modeli olarak sunuyor, ancak her türlü suç, baskı, yolsuzluk, adaletsizlik ve katliam yaptığını gözlemliyoruz.'' ifadesini kullandı.

İsrail'den Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun saldırı

Siyonsit İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampına havadan ve karadan saldırı yoğun saldırı gerçekleştirdiği, saldırılarda 210 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 400 yaralı olduğu belirtildi. Yaralıların getirildiği Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun “felaket” olduğu vurgulandı.

İşgal ordusu onlarca savaş uçağı, drone ve helikopterle bölgeye saldırırken aynı zamanda tanklar sivillerin evlerini bombalıyor.