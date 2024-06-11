Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, kabul sırasında Putin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız. Suriye konusunda iki lider olarak ortaya koyduğunuz istikrar politikasını devam ettirme konusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Putin görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da bir araya gelmeyi planladığını ifade etti.

Fidan’la görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmeye ilişkin şu sözlere yer verdi:

"Türkiye’nin BRICS’in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor."

Hakan Fidan, BRICS+ toplantısı kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ekonomik konular da gündemdeydi.

Fidan, Kübalı, Çinli, Belaruslu, Etiyopyalı ve Kazak mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.