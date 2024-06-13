Bakıri'nin Irak temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Irak'ın başkenti Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü.

Bakıri, bugün Cumhurbaşkanı Reşit'ten önce Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.

Bakıri'nin Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Ali Bakıri, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, geçen hafta Lübnan ve Suriye'yi ziyaret ederek burada Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Gazze Şeridi'nde devam eden Siyonist İsrail saldırılarını ele almıştı.