İran ve Irak bölgenin iki temel direğidir

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat’ta gelen İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüştü. İki üst düzey diplomat görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ali Bakıri, yaptığı konuşmada, ''Bölgenin iki temel direği olan İran ve Irak bölgede güvenliğin sağlanmasından sorumludur.'' dedi.

Gazze'de yaşananları savaş suçu olarak değerlendiren Bakıri, ''Filisitn’deki soykırıma karşı durmamız lazım.’’ ifadesini kullandı.

Bakıri sözlerine şöyle devam etti:

''İslam ülkeleri Gazze'deki Siyonist İsrail’in cinayetlerini durdurmak için var gücünü kullanmalıdır. Gazze'deki soykırım kayıtsız şartsız durdurulmalı. Siyonistler Gazze'de uğradığı hezimet nedeniyle bir hata daha yaparak saldırılarının kapsamını genişletebilir.''

Gazze Şeridi savaşında işgal güçlerine kayıtsız şartsız destek veren ABD’nin tutumunu eleştiren Bakıri, ''Amerikalılar Siyonist İsrail’e silah göndermeyi bırakmalıdır. Onlar bir yandan İsrail'e silah desteği sağlıyor, diğer yandan da barışçıl olduğunu iddia edip savaşın sona ermesi için teklifler sunuyor.'' açıklamasını yaptı.

''İran ve Irak, Siyonistlerin İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerinin son bulması ve Gazze halkına ihtiyaçları doğrultusunda yardım sağlanması gerektiğini vurguluyor.’’ diyen Bakıri, bu konuda bölgedeki İslam ülkelerinin ortak işbirliğinin daha faydalı olabileceğine inandıklarını dile getirdi.

İranlı diplomat, Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, ''Toplnatıda iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldık. Irak ve İran halkları ortak bir medeniyet ve tarihe sahiptir.’’ diye konuştu.