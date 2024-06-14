İran Dışişleri Bakan Vekili, Erbil'e gitti

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamladıktan sonra Erbil'e gitti.

Bakıri'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakıri, Bağdat ziyaretinde, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile bir araya gelmişti.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, geçen hafta Lübnan ve Suriye'yi ziyaret ederek burada Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Gazze Şeridi'nde devam eden Siyonist İsrail saldırılarını ele almıştı.