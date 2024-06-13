Bakıri ile Sudani Bağdat'ta ikili ilişkileri görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es- Sudani Bağdat'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Bağdat'ta ile görüştü.

Irak medyasına göre görüşmede Sudani, helikopter kazasında şehit olan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile beraberindeki heyet için taziye dileğinde bulundu.

Tahran-Bağdat ilişkilerine değinen Sudani, Irak ve Iran’ın, iki komşu ülkenin çıkarlarını ve iki ülke halklarının refahını sağlayacak karşılıklı ilişkileri güçlendirme yönünde ilerleme kaydettiğini söyledi.

Bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar, Siyonistlerin Gazze saldırılarının durudurulması için uluslararası toplumun çabalarını konuştu.

Görüşmede, ortak komisyon toplantılarının devam ettirilmesi ve iki ülke arasında enerji, güvenlik, eğitim, ulaşılm ve diğer ekonomik alanlarda imzalanan işbirliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, görüşmede Şehit Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için taziye ve dayanışma mesajı gönderen Irak hükümetine teşekkür etti.

Bakıri, Irak'ın bölgedeki yapıcı rolüne ve ülkelerin görüşlerini birbirine yakınlaştırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarını takdir etti.

Ali Bakıri ayrıca, İran'ın, Irak'ın stratejik ‘Kalkınma Yolu Projesi’ne yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

