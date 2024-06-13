İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri'den Bağdat'a ziyaret

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.
Bakıri Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr El-Ulum tarafından karşılandı.
Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ali Bakıri’nin 13 Haziran'da Irak’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Kenani, Bakıri’nin Cuma günü (14 Haziran) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret ederek üst düzey yetkililerle bölgenin durumunu değerlendireceğini bildirmişti.
Ali Bakıri, dün Kurdistan 24'e verdiği özel demeçte Tahran’ın Irak ve IKBY ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini vurgulamıştı.
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