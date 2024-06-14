Bakıri ve Mesrur Barzani'den ortak basın toplantısı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Erbil'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Görüşme ardından Mesrur Barzani ve Ali Bakıri ortak basın açıklaması düzenledi.

Rudaw’ın haberine göre Mesrur Barzani görüşmeye ilişkin "İran ile Irak, özellikle de Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin ve bölgedeki siyasi istikrarın, güvenlik sorunlarının nasıl iyileştirilebileceği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Bölge istikrarının korunmasının her iki tarafın ve tüm bölgenin çıkarına olduğu konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, İran’ın cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanının elem bir kazada şehit olması vesilesiyle başsağlığı dileyen ve dayanışma gösteren IKBY’ye teşekkür etti.

Bakıri, "Ortak bir gelecek, ortak tarih ve ortak kadere sahip olmamız bizi (IKBY ile) bir araya getirmekte. Bu ilişki, bölgeye barış ve istikrar getirecek, eşi benzeri olmayan bir güç yaratmıştır. Bu güç düşmanlarımızın sürekli bizi izlemesine neden olmakta. Çünkü onlar Irak, İran ve bölgede asayişin sağlanmasını istememektedirler.” dedi