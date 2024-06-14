İran Dışişleri Bakan Vekili Erbil'de

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Irak' ziyareti kapsamında dün Bağdat'ta başladığı resmi ziyaretinin ikinci gününde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi.

Ali Bakıri ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 09.30 sularında Erbil Uluslararası Havalimanına ulaştı.

Bakıri'yi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'iyi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerine vekaleten atanan Ali Bakıri ilk ziyaretini Bağdat ve Erbil'e gerçekleştirdi.

Bakıri'nin Erbil'de IKBY yetkilileri ile bir dizi resmi görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.