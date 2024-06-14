Irak Başbakanı'ndan Haşdi Şabi'ye övgü

Irak Haber Ajansı INA’ya göre; Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Haşdi Şabi kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törende yaptığı konuşmada Haşdi Şabi'nin çabalarını takdir etti.

Sudani, bazı grupların Haşdi Şabi adını kötüye kullanmaya çalıştığını belirterek, ''Haşdi Şabi hâlâ halkın örgütü ve tarihi rolünden vazgeçmeyecektir.'' dedi.

Haşdi Şabi’nin sahada elde ettiği başarılarına ve zaferlerine değinen Sudani, ''Bu ulusal örgütün önemine inancımız tamdır ve temel konuları için pazarlık edeck değiliz.'' ifadesini kullandı.

Başbakan Sudani, ''Haşdi Şabi tüm görevlerini Irak'ın değerleri ile hukuk ve anayasası çerçevesinde yürütmektedir.’’ diye konuştu.

Haşdi Şabi güçleri, 2014 yılında, Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali Sistani'nin fetvasıyla kuruldu, 2015 yılında resmi statü kazandı.

Ayetullah Sistani’nin, IŞİD terör örgütüne karşı verdiği fetvada şunlar kaydedildi:

"Ehl-i Beyt düşmanları yine sahnede. Öyle bir zamandayız ki Bedir ve Hayber'in nefreti bir kere daha dirilmiştir. Beni Ümeyye kalıntıları kutsal bölgelerimiz olan Necef ve Kerbela'ya saldırmak istiyor.

Tüm Şiilerden ve Ehl-i Beyt takipçilerinden İslam savunucularının zaferi için duaya durma çağrısında bulunuyorum.

Eli silah tutan herkes terörizme karşı kutsal savaşta yer alsın. Bu savaşta ölenler şehittir. Irak ordusu da cesur olmalıdır. Iraklı siyasiler, silahlı kuvvetlere destek versin ve güçlerini birleştirsinler. İslam'ın zaferi için birlik olun."