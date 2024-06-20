Reşt-Hazar demiryolu bugün hizmete açıldı

Reşt-Hazar Demiryolu, Rasht-Pirbazar (25,3 km), Hazar limanı (9,7 km) ve Enzeli Serbest Bölgesi içinde (2 km) olmak üzere toplam 37 km uzunluğunda bir güzergahı kapsıyor.

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadimi, projenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, demiryolunun 40 km ray döşemesine sahip olduğunu ve yıllık olarak yedi milyon tona kadar yük taşıma kapasitesine ve 6 bin yolcu kapasitesine ulaşabileceğini söyledi.

Hadimi ayrıca, Reşt-Hazar Demiryolu’nun Bender Enzeli ve Astara limanlarına bağlandığını ve bu sayede Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen kargo ve malların Hazar Denizi üzerinden Rusya’nın Astrahan limanına kadar taşınabileceğini vurguladı. Bu yeni rotanın, mevcut Süveyş Kanalı rotasına göre transit süreyi 45 günden 25 güne indirerek maliyetleri yüzde 30 oranında azalttığını da ifade etti.

Reşt-Hazar Demiryolu, Kuzey-Güney deniz koridorunun son bölümü olarak Fars Körfezi’ni Hazar Denizi’ne bağlamakta ve ilk yıl için 300 bin yolcu, 3 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Proje ilerleyen yıllarda ise bu kapasiteyi 7 milyon tona kadar artırma hedefi taşıyor.