İran Enerji Bakanı ŞİÖ Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Bakanları Konseyinin 4. Toplantısı yapıldı.

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan da Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin enerji bakanları toplantısına katıldı.

Mehrabiyan bu toplantıda enerji alanında arz-talep sisteminin istikrarsızlığına değinilerek bu alanda ortak iş birliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Üye ülkeler arasında bölgesel elektrik pazarlarının oluşturulması, enerji güvenliğinin artırılması, özellikle yenilenebilir enerjiye dayalı elektrikli su arıtma tesislerinin kapasitesinin geliştirilmesi, enerji depolama cihazlarının geliştirilmesi, sera gazlarının azaltılması kategorisine önem verilmesi, İran’ın kabiliyetleri ve enerji teknolojileri platformu dikkate alınarak enerji alanında teknik ve mühendislik hizmetlerinin değişimi İran Enerji Bakanı’nın konuşmasının ana gündeminde yer aldı.

Mehrabiyan ayrıca Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Belarus'un enerji bakanları ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.