Çin, Astana Zirvesi’nden sonra SİÖ dönem başkanlığını devralacak

Sözcü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında, ŞİÖ'nün kuruluşundan bu yana geçen 23 yıl içinde üye ülkelerin her zaman karşılıklı güven, karşılıklı yarar, eşitlik, danışma, farklı medeniyetlere saygı ve ortak kalkınma arayışından oluşan Shanghai Ruhu’na bağlı kaldıklarını söyledi.

CRI Türkçe'nin haberine göre; Mao, bölgede güvenlik bariyeri, işbirliği köprüsü, dostluk bağı ve yapıcı bir güç hâline gelen SİÖ'nün yeni tip uluslararası ilişkiler ve yeni tip bölgesel işbirliği için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Yaklaşan Astana Zirvesi’nin bu yıl SİÖ çerçevesinde gerçekleşecek en önemli etkinlik olduğuna işaret eden Mao Ning, zirve sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in katılımcı ülkelerin liderleriyle uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Sözcü Mao, ayrıca SİÖ'nün 2024-2025 yılı dönem başkanlığı için hazırlık çalışmalarını kapsamlı şekilde yürüten Çin’in, tüm taraflarla birlikte Shanghai Ruhu doğrultusunda siyaset, güvenlik, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarındaki işbirliğini daha da derinleştirerek, SİÖ'nün yüksek nitelikli gelişimini ilerletmeye, dünyada kalıcı barış ve ortak refah sağlanmasına daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.