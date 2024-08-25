Irak direnişinden Hayfa'ya İHA’lı saldırı

Al Mayadin’e göre, Irak İslami Direnişi işgal altındaki topraklardaki Hayfa Limanı’na insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi yaptığı yazılı bir açıklamada, bu sabah İHA’larla Siyonist rejimin hayati bir hedefini vurduğunu bildirdi.

Açıklamada, "İslami direniş savaşçıları, Gazze halkına yardım amacıyla ve gaspçı (Siyonist) rejimin kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere Filistinli sivillere karşı işlediği suçlara yanıt olarak bu sabah işgal altındaki topraklardaki Hayfa'da bulunan hayati bir hedefi İHA ile vurdu" ifadesine yer verildi.

Irak İslami Direnişi ayrıca Siyonist rejime yönelik operasyonlarının devam edeceğini vurguladı.