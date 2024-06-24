Anket: Adayların oy sandıklarından payı ne kadar?

Meta üzerinden 22 ve 23 Haziran tarihlerinde yapılan ankette adayların alacağı olası oy oranı ele alındı.

Anket sonuçlarına göre kesin ve olası seçmenlerin yüzde 24,4'ü Mesut Pezeşkiyan’a oy vereceğini söyledi.

Seçmenlerin 23,4’ü Muhammed Bakır Galibaf’a ve 21,5’i Said Celiliye oy vereceklerini açıkladılar.

Ankete göre, Gazizade Haşımi yüzde 4,5, Zakani yüzde 2,4 ve Purmuhammedi yüzde 2 oyla bir sonraki sırada yer aldı.

Halkın yüzde 21,8'inin henüz hangi adaya oy vereceğine karar vermediği belirtildi.