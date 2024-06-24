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24 Haz 2024 13:44

Anket: Adayların oy sandıklarından payı ne kadar?

Anket: Adayların oy sandıklarından payı ne kadar?

Meta üzerinden yapıla anket sonuçlarına göre 14. Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın katılım oranının yüzde 51,7 olacağı öngörülüyor.

Meta üzerinden 22 ve 23 Haziran tarihlerinde yapılan ankette adayların alacağı olası oy oranı ele alındı.

Anket sonuçlarına göre kesin ve olası seçmenlerin yüzde 24,4'ü Mesut Pezeşkiyan’a oy vereceğini söyledi.

Seçmenlerin 23,4’ü Muhammed Bakır Galibaf’a ve 21,5’i Said Celiliye oy vereceklerini açıkladılar.

Ankete göre, Gazizade Haşımi  yüzde 4,5, Zakani yüzde 2,4 ve Purmuhammedi yüzde 2 oyla bir sonraki sırada yer aldı.

Halkın yüzde 21,8'inin henüz hangi adaya oy vereceğine karar vermediği belirtildi.

Anketi: Adayların oy sandıklarından payı ne kadar?

News ID 1917942

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