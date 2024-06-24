İran ile Suudi Arabistan arasında görüşme

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Tahran'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hireyci ile görüştü.

Toplantıya topluluğa üye ülkelerin dışişleri bakanları, dışişleri bakan yardımcıları, bölgesel kuruluşların genel sekreterleri ve ülkelerin özel elçileri düzeyinde 30’dan fazla heyet katıldı.

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Asya ülkeleri arasında kıtasal planda işbirliğini geliştirmek ve farklı bölgesel örgütler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2002 yılında hükümetlerarası bir forum olarak kurulmuştu. Topluluğun sekretaryası ise Kuveyt’te bulunuyor.

Topluluğun İran, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Brunei, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Laos, Nepal, Rusya, Türkiye, Japonya, Çin, Moğolistan, Güney Kore, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Butan, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Umman, Filistin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan dahil olmak üzere toplam 35 üyesi bulunmaktadır.