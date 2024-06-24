İran'ın Bahreyn'de dondurulan varlığıyla ilgili önemli gelişme

Tahran ve Manama yetkilileri arasında, İran'ın Bahreyn'deki bankalarda dondurulan döviz kaynaklarının serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler başladı.

İran-Bahreyin görüşmelerin İslam Kalkınma Bankasının (İKB) 50. yıl dönümü dolayısıyla Riyad'da düzenlenen İKB Yıllık Toplantıları kapsamında yapıldığı öğrenildi.

İran-Bahreyn diplomatik ilişkileri normalleştiriyor

Bahreyn ve İran pazar akşamı, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yeniden başlatılabilme koşullarının belirlenmesi amacıyla görüşmelerin başlatılması için gerekli mekanizmaların kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Bahreyn Haber Ajansı, İran Dışişleri Bakanı'nın Asya İşbirliği Diyaloğu toplantısına katılma daveti üzerine İran'ı ziyaret eden Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani'nin dün (Pazar) İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile Tahran'da bir araya geldiğini ve ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ajans, "Bahreyn Krallığı ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki tarihi kardeşlik ilişkileri ve iki ülkeyi birbirine bağlayan din, komşuluk, ortak tarih ve karşılıklı çıkar çerçevesinde" iki bakanın Tahran'da gerçekleştirdikleri görüşmede "iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin nasıl yeniden başlatılabileceği ile ilgili görüşmelerin başlatılması için gerekli mekanizmaların kurulması" konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.