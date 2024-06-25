Gazze'de şehit sayısı 37 bin 658'e çıktı

İşgalci rejimin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 32 artarak 37 bin 658'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 263 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist rejim güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 32 Filistinlinin daha şehit olduğu, 139 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 37 bin 658'e, yaralananların sayısının da 86 bin 237'ye yükseldiği kaydedildi.