Gazze'de şehit sayısı 37 bin 834'e çıktı

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonistlerin 267. günde devam ettirdiği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 40 kişiyi şehit etti, 224 kişiyi de yaraladı.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 37 bin 834'e, yaralıların sayısının ise 86 bin 858'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.