Dışişleri Bakan Vekili Bakıri oyunu kullandı

14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri oyunu kullandı.

Seçimlerde Mesud Pezeşkiyan, Muhammed Bakır Galibaf vr Said Celili ve Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Diğer iki aday Alirıza Zakanı ve ‌ Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi de geçtiğimiz günlerde adaylıktan çekilmişti.

‌Seçimi kazanan aday, geçen ay İran'ın kuzeyinde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu 7 kişiyle birlikte bir helikopter kazasında şehit düşen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine geçecek.