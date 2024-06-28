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28 Haz 2024 15:42

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri oyunu kullandı

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri oyunu kullandı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Dışişleri Bakanlığı binasında bulunan sandık başına ginderek oyu kullandı.

14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri oyunu kullandı.

Seçimlerde Mesud Pezeşkiyan, Muhammed Bakır Galibaf vr Said Celili ve Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Diğer iki aday Alirıza Zakanı ve ‌ Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi de geçtiğimiz günlerde adaylıktan çekilmişti.

‌Seçimi kazanan aday, geçen ay İran'ın kuzeyinde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu 7 kişiyle birlikte bir helikopter kazasında şehit düşen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine geçecek.

News ID 1918090

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