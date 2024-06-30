İran ve Irak sınır muhafız komutanları bir araya geldi

Kirmanşah eyaletindeki Kasr-i Şirin kentinde toplanan İran ve Irak sınır muhafız komutanları, Erbain ziyaretleri alanında işbirliği konularını görüştü.

Sınır güvenliğinin yanı sıra Erbain etkinliklerinin güvenliği de ele alındığı toplantıda, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Huzistan, Kürdistan ve İlam eyaletlerinin sınır muhafız komutanları hazır bulundu.

Toplantı sırasında İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, Iraklı mevkidaşı Abdulvahab Sukar ile bir araya geldi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca İranlı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki matem törenlerine katılıyor.