Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Seul merkezli Yonhap haber ajansının aktardığı üzere, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze fırlattığını duyurdu.

Haberde, “Kuzey Kore, doğu yönünde tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore Roket Yapım Ana İdaresi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ‘manevra savaş başlıklarının ayrılması ve güdümlerinin kontrol edilmesi için’ 26 Haziran’da çıkarılabilir savaş başlıklı füzeleri başarıyla test ettiğini bildirmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang’ın muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanan hipersonik füze test fırlatılışı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: sputnik