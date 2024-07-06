Irak Milli Hikmet Hareketi liderinden İran’a tebrik mesajı

Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim yayınladığı tebrik mesajında, İran'ın yeni cumhurbaşkan Mesut Pezeşkiyan’ın bölgedeki ve dünyadaki alnaşmazlıkların çözümüne yardımcı olacağı yönündeki umudunu dile getirerek, seçimleri kazanmasından dolayı kendisini tebrik etti.

Hekim, seçimlerin başarıyla yapılması ve Sayın Pezeşkiyanın seçilmesinin bölgede ve dünyadaki anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olacak yeni bir siyasi dönemin oluşmasına yol açacağını temenni etti.

Leyla Ferahani