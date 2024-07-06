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6 Tem 2024 11:17

Irak Milli Hikmet Hareketi liderinden İran’a tebrik mesajı

Irak Milli Hikmet Hareketi liderinden İran’a tebrik mesajı

Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim, İran’da cumhurbaşkanlığı seçimerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı İslam Devrimi Lideri, İran halkı ve hükümetini tebrik etti.

Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim yayınladığı tebrik mesajında, İran'ın yeni cumhurbaşkan Mesut Pezeşkiyan’ın bölgedeki ve dünyadaki alnaşmazlıkların çözümüne yardımcı olacağı yönündeki umudunu dile getirerek, seçimleri kazanmasından dolayı kendisini tebrik etti.

Hekim, seçimlerin başarıyla yapılması ve Sayın Pezeşkiyanın seçilmesinin bölgede ve dünyadaki anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olacak yeni bir siyasi dönemin oluşmasına yol açacağını temenni etti.

Leyla Ferahani

News ID 1918312

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