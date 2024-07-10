  1. Spor
10 Tem 2024 09:53

Pezeşkiyan İran Milli Vücut Geliştirme Takımı’nı tebrik etti

Pezeşkiyan İran Milli Vücut Geliştirme Takımı’nı tebrik etti

İran’ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Asya müsabakalarında şampiyon olmasından dolayı İran Milli Vücut Geliştirme Takımı’nı tebrik etti.

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kaleme aldığı tebrik mesajında “Asya müsabakalarında İran'ın Milli Vücut Geliştirme Takımı’nın gayretli sporcularının 15 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak şampiyon olması Asya'da her zaman İran bayrağını dalgalandıran İranlı sporcuların yetkinliğini göstermektedir.” ifadesini kullandı.

İran Milli Vücut Geliştirme Takımı Asya müsabakalarında şampiyon olmayı başardı.

Milli sporcular yarışmalarda 15 altın, 6 gümüş, 4 bronz ile toplam 24 maladya elde etti.

Leyla Ferahani

News ID 1918430

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