Rusya İran'dan arabuluculuk yapmasını istedi

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Yurievich Dedov, ''İran tarafı Ukrayna savaşında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirirse Moskova olarak bu teklifi değerlendirmeye hazırız. İran tarafından henüz herhangi bir mesaj almadık.'' dedi.

Sputnik'e konuşan Rus diplomat, "Moskova ile Tahran arasındaki kapsamlı stratejik anlaşmasına ilişkin çalışmalar neredeyse tamamlandı." ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko da, Ukrayna savaşıyla ilgili barış görüşmelerinda İran'ın arabulucu rolü üstlenmesini istemişti.

Andrey Rudenko, ''Moskova, Ukrayna savaşıyla ilgili barış görüşmelerinde Tahran'ı arabulucu olarak yer almasını olumlu karşılıyor ve böyle bir önerinin sunulması halinde değerlendireceğiz.'' demişt.

