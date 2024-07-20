Hamas'tan İsrail'in Yemen saldırısına kınama

Arap medyasına göre, Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Siyonist İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırısını kınadı.
Rişk, ''Yemen halkı ve özellikle Ensarullah'taki kardeşlerimiz, Filistin'i savunmada gösterdikleri onurlu ve kararlı duruşlarının bedelini ödüyor.'' dedi.
Siyonist İsrail'den Yemen'deki Hudeyde limanına saldırı
Siyonist İsrail'e ait savaş uçaklarının, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.
Al Masirah televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.
Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı.
Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.
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