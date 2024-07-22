Biden'ın çekilme kararı ABD medyasına nasıl yansıdı?

ABD Başkanı Joe Biden uzun süredir devam eden ' çekil' baskılarına boyun eğdi ve 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Hürriyet'e göre, Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi. Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti. Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Seçime 4 aydan kısa bir süre kala gelen bu karar dünya gündemine bomba gibi düştü. Peki dünya Biden'ın kararını nasıl yorumladı? İşte bugünün gazete manşetleri...

Washington Post: Biden'ın tarihi hamlesi ülkeyi belirsiz bir yola soktu

The Washington Post gazetesi, görevdeki bir başkanın adaylığından vazgeçmesi için partisinden baskı görmesinin ABD siyasi tarihinde silinmeyecek bir yer edindiğini yazdı. Biden'ın hamlesini 'tarihi' olarak tanımlayan gazete, bu adımın Demokratları ve ülkeyi belirsiz bir yola soktuğunu öne sürdü.

New York Times: Kararı son ana kadar kimse bilmiyordu

New York Times gazetesi ise Biden'ın siyasi hayatının en zor kararını verdiğini belirterek bu tavizin şaşırtıcı olduğunu çünkü başkanın son ana kadar 'yarıştayım' mesajı verdiğini yazdı:'Biden Pazar günü kararını sosyal medyadan açıklayana kadar evin dışında neredeyse hiç kimse onun ne düşündüğünü bilmiyordu.'

NYT ayrıca eski başkan Barack Obama da dahil Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinin Kamala Harris'e hemen destek vermekten kaçındığına dikkat çekti.

New York Post: Son

New York Post, 'Son' başlıklı haberinde Biden'ın kapıdan çıkarken çekilen bir fotoğrafını kullandı. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve eski başkan Barack Obama gibi kritik isimlerin, Biden'ın 'adayım' dediği Kamala Harris'i destekleme konusunda sessiz kaldığına dikkat çeken NY Post başkanın yarıştan çekilmesiyle Demokrat Parti içinde aday yarışının başladığını yazdı.

WSJ: Biden demokratları seçime 4 aydan kısa bir süre kala adaysız bıraktı

Wall Street Journal gazetesi, seçmenin Biden'ın başkan olmak için 'çok yaşlı' olduğunu bildiğini ancak başkanın müttefiklerinin başka yöne bakmayı tercih ettiğini yazdı ve 81 yaşındaki Joe Biden'a yapılan bahsin 'büyük bir yanlış hesaplamaya dönüştüğünü' yazdı: "Biden, Demokratları seçimden dört aydan kısa bir süre önce adaysız bırakarak başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu . Biden , Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in desteklediğini açıkladı ancak seçmenlerin onun arkasında toplanıp toplanmayacağı henüz belli değil."

Telegraph: Biden seçşme sayılı günler kala geri adım atan şlk kişi

İngiliz Telegraph gazetesi 'Biden yarıştan çekildi' başlıklı haberinde, başkanın sosyal medyada yayınladığı mektubunu edanışmanları Steve Richetti ve Mike Donilon ile birlikte yazdığını belirtti. Biden'ın aldığı kararla 50 yıllık siyasi hayatının artık sona erdiğini yazan Telegraph haberinde "Bu karar, Demokrat Parti'yi kaosa sürüklerken, Biden'ı seçime sayılı günler kala geri adım atan ilk kişi yapıyor." ifadelerini kullandı.

FT: Tarihe geçti

Financial Times gazetesi Biden'ın sadece en yaşlı başkan olmakla kalmayıp aynı zamanda ‘1968’de Lyndon Johnson'dan ve ondan önce 1796'da George Washington'dan bu yana iktidarı gönüllü olarak bırakan ilk başkan olarak tarihe geçtiğini yazdı.

İndependent: hat-ftalarca direndikten sonra şök bir açıklama yaptı

Independent, Başkan'ın uçaktan inerken çekilen tam sayfa fotoğrafının üzerinde “Biden bırakıyor” başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Gazete Biden'ın çekilme çağrılarına haftalarca direndikten sonra şok bir açıklama yaptığını yazdı.

Time: Biden neden çekildi?

Time dergisi, dijital sayısını "Joe Biden neden adaylıktan çekildi?" başlığıyla yayınladı. Kapakta ön yüzü kesilmiş şekilde sayfadan çıkan Biden'ın arkasından gülümseyen Harris'in sayfaya girdiği görülüyor.